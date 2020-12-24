Подозреваемый в убийстве трехлетнего сына депутата Соболева попросил прощения в суде

Шевченковский суд 24 декабря начал начал слушания дела об убийстве маленького сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. На скамье подсудимых оказались бывшие бойцы АТО — 21-летний Андрей Лаврега, которому инкриминируют законченное покушение на умышленное убийство Соболева, покушение на заказное убийство из корыстных мотивов, убийство по неосторожности, незаконное обращение с огнестрельным оружием, а также использование поддельного транспорта. Все обвинения он признал, кроме покушения на Соболева.

По его словам, целью рокового выстрела было запугивание, а не убийство, сообщает Судовий репортер.

Также Лаврега публично попросил прощения за содеянное.

Другому обвиняемому — Евгению Семенову — отводят роль пособника в преступлении.

Следующее заседание назначено на 20 января, тогда в суд принесут первые доказательства.

Громкое преступление произошло 1 декабря 2019 года около 17:00 в центре Киева. Киллеры расстреляли Range Rover депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, но погиб его трехлетний сын Александр. Ребенок получил огнестрельное ранение и умер по дороге в больницу. Полиция установила направление стрельбы и сразу задержала двух подозреваемых в совершении убийства ребенка. Впоследствии был объявлен в международный розыск предполагаемый организатор покушения, россиянин Юсуп Абуев.

В октябре 2020 года Соболев снова стал отцом.

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