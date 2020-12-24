Узник Кремля Александр Шумков вернулся в Украину: как его встречали на границе

Освобожденный из российской колонии бывший узник Кремля Александр Шумков вернулся в Украину.

Как свидетельствуют видео, опубликованные в группе FreeShumkov в Facebook, в пункте пропуска «Бачевск» на границе с Россией его встретили побратимы, которые скандировали «Слава Украине».

В пункте пропуска "Бачевск"

Ступив на родную землю, Шумков опустился на колени.

Напомним, в ближайшие дни Александр намерен вернуться в Одессу.

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