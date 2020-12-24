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В Крыму рабочие разгромили отремонтированное здание школы после того, как им не заплатили за работу

22:23 24 декабря 2020
В Крыму рабочие разгромили отремонтированное здание школы после того, как им не заплатили за работу

В аннексированном Крыму строители устроили погром в школе города Гаспры. Комментатор видео, опубликованного в сети, утверждает, что таким образом рабочие, которым не выплатили зарплату, решили поквитаться с должниками.

«Нету денег — нету работы», — звучит голос за кадром.

Известно, что городской бюджет выделил на ремонт 31 млн рублей, однако все работы должны были сделать еще в августе.

Тем не менее «власти» Ялты в комментарии ТАСС назвали интерпретацию случившегося неверно. Чиновники утверждают, что в кадр попал процесс демонтажа оконных откосов, выполненных некачественно.

«Работу субподрядчика не принял генеральный подрядчик, строительный контроль, и потребовал ее переделать», — заявили они, добавив, что на данный момент откосы уже восстановили.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, какое разочарование настигло переехавших в Крым украинцев.

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