В 2020 году в Крыму погибло рекордное число дельфинов, — экологи

Экологи подсчитали дельфинов, которые выбросились на берег в аннексированном Крыму с начала 2020 года — цифра превысила 660 млекопитающих. Об этом Интерфаксу сообщила учредитель центра спасения дельфинов «Безмятежное море» Анастасия Коростелева.

По ее словам, в среднем экологи фиксируют по 400−440 таких инцидентов в год.

Под «выбросом» подразумевается попадание китообразного на сушу или мелководье — как погибшего, так и живого. Наибольшее количество смертей приходится на месяцы активного промышленного рыболовства, на большинстве погибших дельфинов есть повреждения, характерные для прилова (неумышленной добычи).

Напомним, в июле на пляже под Севастополем выбросился детеныш дельфина-азовки, у которого зафиксировали целый букет нарушений — обезвоживание, гиперкалиемию и гипогликемию. Детеныш нуждался в срочной инфузионной терапии, но помощь пришла слишком поздно.

Фото Крым Реалии

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