Несуразная фраза жительницы ОРДЛО о зарплате задела Казанского

Журналист Денис Казанский, принимающий участие переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы, обратил внимание на противоречивую фразу одной из жительниц временно оккупированных территорий.

Казанский выложил в сеть отрывок из сюжета о жизни в ОРДЛО, который снял российский блогер Илья Варламов. Женщина-бюджетница, работающая в образовательном заведении, говорит, что зарплата ее устраивает, однако признается, что денег таки не хватает.

«Российский блогер Варламов снял сюжет о жизни в ОРДЛО. Больше всего понравилась фраза одной из героинь этого сюжета, сторонницы РФ: „Меня моя зарплата устраивает, но прожить на нее месяц я не могу“. Прямо можно делать эту фразу девизом ЛДНР», — пишет Казанский.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников заявлял, что Россия не будет заботиться о жителя оккупированных территорий и в жесткой эпидемиологической ситуации просто закроет границу.

Фото со странички Дениса Казанского в соцсетях.

449

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter