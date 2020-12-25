Кулеба пообещал препятствовать проекту по опреснению воды в аннексированном Крыму

Украина будет блокировать возведение опреснительной установки в оккупированном Крыму. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на телеканале «Украина 24».

Дмитрий Кулеба отметил, что оккупационная «власть «Крыма» анонсировала строительство опреснительной установки с привлечением Россией к этому процессу крупной международной компании.

«Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект», — сказал Кулеба.

Напоминаем, в РФ запустили фейк о том, что ВСУ и НАТО готовят атаку на Крым — российский «эксперт» пугает британскими авианосцами, которые якобы вскоре появятся в Черном море.

Ранее сообщалось, что ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины, в которой говорится о российской милитаризации оккупированного Крыма.

Фото: https://www.pravda.com.ua

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