28.16 / 28.37 34.17 / 34.50
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кулеба пообещал препятствовать проекту по опреснению воды в аннексированном Крыму

11:27 25 декабря 2020
Дмитрий Кулеба

Украина будет блокировать возведение опреснительной установки в оккупированном Крыму. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на телеканале «Украина 24».

Дмитрий Кулеба отметил, что оккупационная «власть «Крыма» анонсировала строительство опреснительной установки с привлечением Россией к этому процессу крупной международной компании.

«Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект», — сказал Кулеба.

Напоминаем, в РФ запустили фейк о том, что ВСУ и НАТО готовят атаку на Крым — российский «эксперт» пугает британскими авианосцами, которые якобы вскоре появятся в Черном море.

Ранее сообщалось, что ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины, в которой говорится о российской милитаризации оккупированного Крыма.

Фото: https://www.pravda.com.ua

87

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

«Ооо, охладила мне…» Женатый Олег Винник устроил флирт с актрисой-моделью

Ани Лорак

Ани Лорак спровоцировала Сергея Лазарева на мат

Двойник королевы на столе

Королева Елизавета шокировала зрителей, станцевав на столе во время рождественской речи – но все разъяснилось

Денис Казанский

Несуразная фраза жительницы ОРДЛО о зарплате задела Казанского

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер