Оккупанты ранили двоих бойцов ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе вели обстрелы позиций Объединенных сил возле трех населенных пунктов — ранения получили два бойца ВСУ.

Как сообщили в командовании ООС, в районе Водяного противник вел огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов, а в районе населенного пункта Шумы — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко от Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь, они оперативно доставлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

В командовании Объединенными силами также отметили, что бойцы открывали ответный огонь в ответ на многочисленные обстрелы противника.

Напомним, что в начале недели в ходе обстрела со стороны российско-оккупационных войск на Донбасе были ранены двое украинских военнослужащих.

Иллюстративное фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в соцсетях.

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