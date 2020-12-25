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Украина

Зеленский предрек мобилизацию мужчин и женщин в случае атаки России

12:12 25 декабря 2020
Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия нападет на Украину с территории оккупированного ею крымского полуострова, то будет большая война и это «будет плохо для населения».

«Мы все будем воевать, будут мобилизованы все — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. Думаю, что Россия это прекрасно понимает», — заявил Зеленский в интервью «Фокусу» и добавил, что даже не хочет представлять «ужасную ситуацию» с нападением. «Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно», — сказал президент.

При этом Владимир Зеленский отметил, что Украина и ее европейские партнеры хотят завершения войны на Донбассе, однако «Россия не очень торопиться» а «боевикам это не выгодно».

По его словам, в ближайшее время встречи советников стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) не планируется. Владимир Зеленский также подчеркнул, что лично он вышел бы из Минских соглашений, однако соблюдение этих договоренностей дает возможность западным партнерам продлевать санкции в отношении России и ОРДЛО.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, сложившуюся с уголовным производством, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров, заявив, что обсуждал ее с руководителем ОП Андреем Ермаком.

Фото с сайта Офиса президента.

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