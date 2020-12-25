Зеленский готовится позвонить Путину

Если встреча советников лидеров «нормандского формата» будет отложена, то Владимир Зеленский поговорит с лидером РФ. Об этом президент Украины заявил в интервью «Фокусу».

«Если продолжатся задержки со встречей советников, то я буду с ним (Путиным, — ред.) общаться обязательно», — утверждает Владимир Зеленский.

По его словам, встреча советников лидеров «нормандской четверки» планировалась на декабрь, но не состоялась из-за разногласий и пандемии коронавируса. Именно после этой встречи Украина начнет готовить план урегулирования на Донбассе «со всеми датами».

Зеленский подчеркнул, что пока нет предмета для разговора с Путиным.

«Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается», — заявил президент Украины. Он также считает, что диалог с Путиным необходим не только в «нормандском формате», но и «тет-а-тет».

«Потому что есть вопросы, которые мы не затрагиваем в нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо про Донбасс. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — подчеркнул Зеленский.

Напоминаем, на Донбассе боевики продолжают обстрелы — в рядах ВСУ есть раненые.

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