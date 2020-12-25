Несмотря на «детектив с РФ»: Украина отметилась прорывом в вертолетостроении

В Украине успешно испытали вертолеты с лопастями отечественного производства — последние ранее приходилось закупать у России.

«Технологией производства вертолетных лопастей владеет не так много стран мира, настолько это непростое изделие. Отныне и Украина», — передает Telegram-канал «Лунная радуга».

Отмечается, что инженерная проблема лопастей заключается в том, что ее оконечность в рабочем режиме движется со сверхзвуковой скоростью, а начало (ближе к ротору), с дозвуковой, что приводит к колоссальным и сложным нагрузкам.

«Когда-нибудь снимут или напишут захватывающий детектив о том, как и какими средствами мы получали это производство, и какое противодействие в мировом масштабе оказывала этой стратегии государственная машина РФ. Не вышло. У них. А у нас — вышло», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США украинско-американская компания Firefly Aerospace Inc., занимающаяся разработкой ракетно-космической техники, провела успешные огневые испытания своего носителя Alpha.

Фото со странички вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского в соцсетях.

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