28.19 / 28.35 34.18 / 34.47
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Несмотря на «детектив с РФ»: Украина отметилась прорывом в вертолетостроении

13:23 25 декабря 2020
Вертолет с украинскими лопастями

В Украине успешно испытали вертолеты с лопастями отечественного производства — последние ранее приходилось закупать у России.

«Технологией производства вертолетных лопастей владеет не так много стран мира, настолько это непростое изделие. Отныне и Украина», — передает Telegram-канал «Лунная радуга».

Отмечается, что инженерная проблема лопастей заключается в том, что ее оконечность в рабочем режиме движется со сверхзвуковой скоростью, а начало (ближе к ротору), с дозвуковой, что приводит к колоссальным и сложным нагрузкам.

«Когда-нибудь снимут или напишут захватывающий детектив о том, как и какими средствами мы получали это производство, и какое противодействие в мировом масштабе оказывала этой стратегии государственная машина РФ. Не вышло. У них. А у нас — вышло», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США украинско-американская компания Firefly Aerospace Inc., занимающаяся разработкой ракетно-космической техники, провела успешные огневые испытания своего носителя Alpha.

Фото со странички вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского в соцсетях.

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

«Ооо, охладила мне…» Женатый Олег Винник устроил флирт с актрисой-моделью

Геннадий Кернес

Фраза Зеленского о Кернесе расстроила сына покойного мэра

Ани Лорак

Ани Лорак спровоцировала Сергея Лазарева на мат

Двойник королевы на столе

Королева Елизавета шокировала зрителей, станцевав на столе во время рождественской речи – но все разъяснилось

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер