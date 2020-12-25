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Украина

«Лично я бы вышел»: Зеленский высказался о Минских соглашениях

13:34 25 декабря 2020
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично он бы вышел из Минских соглашений по урегулировании ситуации на Донбассе.

Однако, как он сказал в интервью «Фокусу», просто так выйти из соглашений нельзя.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из Минских соглашений просто так выйти не можем. Потому, что европейцы могут снять санкции с России и с представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но лично я вышел бы», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в случае атаки России с захваченного ей крымского полуострова будет большая война. «Мы все будем воевать, будут мобилизованы все — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. Думаю, что Россия это прекрасно понимает», — говорил президент Украины.

Фото с сайта Офиса президента Украины.

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