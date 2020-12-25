«Уступки агрессору не состоялись. И это огромнейшее достижение Украины», — Михаил Басараб

Украина фигурирует во многих скандалах. Но самые главные из них в нашей стране недостаточно освещаются, несмотря на то, что они — и самые главные наши поражения в уходящем году, считает шоумен, радио- и телеведущий, бывший дипломат Дмитрий Чекалкин. Впрочем, были в этом году и положительные моменты. О главных достижениях и провалах Украины в 2020 году «ФАКТАМ» рассказал политолог Михаил Басараб.

- Уже много лет главное достижение каждого очередного года Украины — то, что правящая команда (независимо от того, при президенстве Зеленского или Порошенко) не решилась пойти на осуществление так называемых Минских договорённостей. Вернее — на российский сценарий так называемого мирного урегулирования ситуации на Донбассе, — считает Михаил Басараб. — У Зеленского были такие намерения — мы помним его мотивацию перед встречей нормандской четвёрки в Париже, помним его настойчивое желание прекратить войну — как можно быстрее и любой ценой. Судя по всему, он определённым образом пересмотрел свои планы — или сам понял, или ему объяснили, во что это может вылиться для Украины. Но факт — в 2020 году уступки агрессору, которые анонсировал Зеленский или его ближайшее окружение, не состоялись. И это огромнейшее достижение Украины.

Второе достижение или положительное обстоятельство в 2020 году: всё большее количество украинцев (и всё большая часть избирателей Зеленского) понимают — наделять Зеленского и его команду таким мандатом доверия было ошибочным решением. Это видно по социологии, показывающей постоянное динамическое снижение уровня доверия к Зеленскому и его политсиле, а следовательно — и электоральной поддержки. Очевидно: избиратели Зеленского стали понимать, что он как президент, его команда — некомпетентны и несостоятельны выполнить то, что обещали, выданные им авансы были завышенными. Такую реакцию общества на действия или бездействие власти считаю здоровой реакцией общества и оцениваю позитивно. Было бы хуже, если бы на фоне такой беспомощности и некомпетентности властной команды украинцы продолжали слепо верить, что нынешняя власть способна руководить страной в сложнейших обстоятельствах.

Третье положительное обстоятельство для Украины — проигрыш Трампа на выборах президента США. Трамп вёл сомнительную внешнюю политику относительно союзников по НАТО и трансатлантического сотрудничества, которое является костяком глобальной безопасности. Он также вёл сомнительную политику относительно России и Путина — было достаточно оснований считать его победу в 2016 году большим достижением в том числе и российских спецслужб, и российской пропаганды. И пойдя на второй президенский срок — у него было бы гораздо меньше ограничений, предохранителей. В мире было бы значительно больше хаоса, нестабильности и непредсказуемости. Исходя из того, что Украина заинтересована в стабильности и укреплении трансатлантического сотрудничества, избрание нового президента США можно считать важным внешнеполитическим обстоятельством для нашего государства.

Из неудач тяжело что-то выделить. Я бы сказал, что пребывание у власти нынешнего президента и его команды — это и есть сплошная неудача для Украины. Чуть ли не ежедневно мы получаем «сюрпризы», видим провалы и нелепые решения, вопиющую некомпетентность, несоответствие занимаемым должностям многих должностных лиц. И каждый последующий день пребывания у власти этой команды — это усложнение, обострение ситуации для Украины в разных сферах: экономика, национальная безопасноть, гуманитарная политика, социальная защита… Тем более — во время таких сложнейших вызовов, как вооружённая агрессия России и пандемия коронавируса. Думаю, в 2021 году мы в полной мере ощутим негативные последствия несостоятельности власти реагировать на самые актуальные вызовы и угрозы.

К негативным, отрицательным моментам я бы отнёс и то, что в феврале 2020 года главой Офиса президента был назначен Ермак. Отмечу — у меня нет никаких сантиментов к его предшественнику Богдану (появление которого в украинской политике я также считаю негативным явлением). С Ермаком связана череда скандалов и попыток пойти на уступки России, что в конце концов дало достаточно много оснований считать его агентом российского влияния в Украине: это и его активности в рамках так называемой Трехсторонней контактной группы в Минске (мы помним его инициативу с консультативным советом), и назначение Фокина, и скандал, у которого явно будет продолжение в 2021 году, относительно спецоперации с задержанием вагнеровцев, сорванной, скорей всего, по инициативе ближайшего окружения Зеленского, в которое входит Ермак. Можно вспоминать и много других негативных событий, связанных с руководителем Офиса президента.

Отдельно также надо отметить постоянный поступательный рост влияния «пятой колонны» во главе с Медведчуком. Это, в том числе, — и следствие бездеятельности Зеленского. Хотя надо отметить — Медведчук давно начал восстанавливать своё влияние в украинской политике, его политсила и медиа-холдинг начали набирать обороты ещё при Порошенко. При Зеленском этот процесс продлился — и угроза усиления явно прокремлёвских сил в Украине в 2020 году выросла.

Вероятно, самые значимые скандалы — связанные с окружением Зеленского. Скандал с братом Ермака и обнародованными депутатом Леросом плёнками серьёзно пошатнул позиции президента. Также скандал, который будет иметь продолжение в следующем году, связанный со срывом спецоперации по захвату боевиков-вагнеровцев. Серия скандалов, связанных с «Приватом» и Коломойским и длящимися по этому поводу судебным процессам — это в первую очередь влияет на международную репутацию Украины. Украинцы не до конца понимают значимость этой проблемы, но она точно влияет на отношения Украины с нашими основными международными донорами и партнёрами — в первую очередь МВФ и США. Все эти скандалы пошатнули веру общества в то, что Владимир Зеленский будет каким-то новым качеством в украинской политике. Он оказался обычным: со своими человеческими слабостями и корыстолюбием. И это все усугубляется его полным профессиональным несоответствием занимаемой должности.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Нас пронесло. Это не то чтобы победа, но охренительное везение», — считает главным положительным итогом года для Украины известный журналист-расследователь Денис Бигус.

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