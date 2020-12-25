Украинцы не готовы и не обучены: генерал прокомментировал идею Зеленского о всеобщей мобилизации

Заместитель секретаря СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос считает нереалистичной идею президента Зеленского о массовой мобилизации женщин и мужчин в случае нового нападения России. В комментарии НВ он отметил, что провести такую мобилизацию можно сделать в теории, то на практике это не возможно.

Генерал допустил, что в возможности массовой мобилизации граждан президента убеждает его окружение.

«Мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», — сказал Кривонос, отметив, что на примере армяно-азербайджанской войны Баку наглядно продемонстрировал, что даже небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов.

По мнению Кривоноса, государству стоит учесть опыт 2014 года, когда огромное количество мобилизованных шло воевать, но еще большее количество — скрывалось от мобилизации, и заниматься воспитанием мобилизационного резерва, включая идеологическим.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что будет настоящей победой для украинской армии.

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