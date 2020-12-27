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Украина

Имеет квартиру в Киеве и живет с мамой в Лондоне: что известно об 11-летней дочери Кернеса Софии

9:50 27 декабря 2020
кернес

У Геннадия Кернеса, помимо сыновей Родиона Гайсинского, Кирилла Кернеса и Даниила Привалова, есть также дочь София. Как сообщает ТСН, девочке 11 лет, она дочь 41-летней бизнес-леди Ольги Муравицкой, владелицы украинских магазинов элитной детской одежды. Вместе с мамой и отчимом девочка живет в Лондоне.

На похороны Кернеса ни София, ни ее мама не приехали, поскольку Великобританию как раз закрыли на карантин. В семье говорят, что у Кернеса с дочерью были прекрасные отношения, последний раз они виделись весной, но по телефону общались ежедневно.

У матери девочки — Ольги Муравицкой — новая семья в Лондоне. Кроме Софии, Ольга с мужем воспитывают еще одного ребенка.

После смерти Кернеса Муравицкая стала единоличной владелицей магазинов детской одежды в Киеве и Харькове. Ранее собственников было двое: Ольга и супруга Кернеса Оксана Гайсинская. А на юную Соню записана трехкомнатная квартира в Киеве в элитном ЖК «Новопечерские Липки».

Напомним, подробностями о дочери Кернеса поделился в день похорон харьковского мэра его соратник Павел Фукс. По словам Павла, Кернес любил девочку и не хотел, чтобы она видела его больным. Также Фукс утверждает, что София очень похожа на отца и внешне, и по характеру.

Фото city.kharkov.ua

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