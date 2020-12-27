Что за скандал с украинской иконой, подаренной главе МИДа РФ

Старинная икона, подаренная представителем Боснии и Герцоговины российскому главе МИД Сергею Лаврову, обернулась политическим скандалом. Трехсотлетняя позолоченная икона с ликом святого Николая Чудотворца считается вывезенной из оккупированного Луганска. Во всяком случае на изделии есть сургучная печать с надписью «СССР. Народный комитет по образованию. Укрнаука. Областная комиссия». То есть до того, как попасть в Боснию и Герцеговину, историческая ценность находилась на хранении в Украине. Сейчас получены подтверждения, что икону действительно вывезли c оккупированного Донбасса еще в 2018 году.

В российских СМИ еще во время вояжа Лаврова в Восточное Сараево не скрывали, что подаренная россиянам икона прибыла из Луганска. Якобы там ее «нашли», вывезли, а потом решили подарить российским дипломатам 14 декабря в рамках налаживания дружеских контактов.

После того, как фотографии иконы разошлись в медиа, в историю вмешалось посольство Украины. Дипломаты попросили коллег из МИД Боснии и Герцоговины провести проверку. Россияне тут же заявили, что возвращают сомнительный презент дарителям, а те могут проверить происхождение иконы, подключив специалистов Интерпола.

На международный скандал вынужден был отреагировать и даритель иконы — председательствующий в президиуме Боснии и Герцоговины Милорад Додик. Тем более, что политические оппоненты Додика не преминули воспользоваться шансом и потребовали отставки всех причастных к истории с иконой, поскольку это «несмываемое пятно» на репутации страны и «гарантия новых проблем». Также Додику припомнили его пророссийские заявления и поддержку боснийских сербов, воюющих на Донбассе на стороне РФ. Как сообщает Balkaninsight, прозвучало предположение, что именно с бывшими пророссийскими наемниками икона покинула территорию Украины.

Новый поворот дело получило после заявлений бывшего главы Ассоциации ветеранов Республики Сербской Драгана Савича. Он утверждает, что Додику икону подарили 29 мая 2018 года — ее привез из Луганска Душко Вукотич, на то время глава Ассоциации ветеранов (в Луганск его позвали для неких мероприятий в память о Второй мировой войне). Ценный презент Вукотич вывез сначала в Россию, потом в Белград, а потом вручил Додику, надеясь на дополнительное бюджетное финансирование для подопечных ветеранов. Додик, как утверждают, положил икону в сейф, и с тех пор о раритете забыли.

Душко Вукотич, Милорад Додик и скандальная икона

Душко Вукотич обвинения в свой адрес не опровергал. «Я не собираюсь оправдываться и этим кормить разных безумцев! Все знают, в том числе и я, что Интерпол работает над этим расследованием… Пусть люди делают свое дело!» — заявил Вукотич в комментарии Avaz.ba.

Милорад Додик сейчас в больнице, опасаясь заражения коронавирусом. Озвучить его версию было поручено ближайшим советникам. Было заявлено, что якобы икона 15 лет хранилась у семьи из города Баня-Лука, и бывшие владельцы сами предложили подарить ценную вещь Лаврову.

А украинский посол в Хорватии Василий Кирилич считает, что после возвращения иконы в Сараево был бы логичен и следующий шаг — передача исторической и культурной ценности в Киев. Пока на это заявление представители Боснии и Герцоговины не ответили.

Фото nebojsavukanovic.info

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