Польша меняет правила допуска украинцев на свою территорию

С понедельника, 28 декабря, в Польше меняются правила въезда для граждан Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Приоритет имеют:

члены супружеской пары или дети граждан Польши, а также пребывающие под опекой поляка;

лица, имеющие карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;

лица, имеющие национальную визу и въезжающие с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или члены семьи репатрианта;

лица, которые являются членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.

Кроме того, право въезда имеют граждане, которые имеют легальную работу (в т.ч. сезонную) в Польше, студенты и учащиеся польских учебных заведений, ученые, проводящие исследования в Польше, водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированых перевозок, которые въезжают в рабочих целях, моряки, рыбаки, работники морских добывательных и буровых платформ, которые въезжают для транзита на место работы; дипломаты и члены их семей; участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований.

В Польшу смогут попасть и пассажиры самолетов, которые летят из стран без запрета на воздушное движение, входят в одну из указанных категорий или имеют разрешение на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Южной Корее, Тунисе, Австралии, а также иностранные предприниматели и представители иностранного бизнеса, которые въезжают с коммерческой целью и получили разрешение от министра иностранных дел Польши.

Вместе с тем от обязанности отбывать обязательные 2 недели обсервации будут освобождены прежде всего прошедшие вакцинацию от COVID-19.

Напомним, Польша входит в число стран ЕС, в которых наблюдается значительный рост количества инфицированных коронавирусом.

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