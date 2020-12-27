28.17 / 28.34 34.14 / 34.41
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Польша меняет правила допуска украинцев на свою территорию

22:27 27 декабря 2020
Польша меняет правила допуска украинцев на свою территорию

С понедельника, 28 декабря, в Польше меняются правила въезда для граждан Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Приоритет имеют:

  • члены супружеской пары или дети граждан Польши, а также пребывающие под опекой поляка;
  • лица, имеющие карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;
  • лица, имеющие национальную визу и въезжающие с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или члены семьи репатрианта;
  • лица, которые являются членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.

Кроме того, право въезда имеют граждане, которые имеют легальную работу (в т.ч. сезонную) в Польше, студенты и учащиеся польских учебных заведений, ученые, проводящие исследования в Польше, водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированых перевозок, которые въезжают в рабочих целях, моряки, рыбаки, работники морских добывательных и буровых платформ, которые въезжают для транзита на место работы; дипломаты и члены их семей; участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований.

В Польшу смогут попасть и пассажиры самолетов, которые летят из стран без запрета на воздушное движение, входят в одну из указанных категорий или имеют разрешение на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Южной Корее, Тунисе, Австралии, а также иностранные предприниматели и представители иностранного бизнеса, которые въезжают с коммерческой целью и получили разрешение от министра иностранных дел Польши.

Вместе с тем от обязанности отбывать обязательные 2 недели обсервации будут освобождены прежде всего прошедшие вакцинацию от COVID-19.

Напомним, Польша входит в число стран ЕС, в которых наблюдается значительный рост количества инфицированных коронавирусом.

291

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Добкина

Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

Геннадий Кернес

В очереди — жена и трое детей: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

Жена нардепа Тищенко опубликовала свой «самый любимый за 25 лет» кадр

Жена нардепа Тищенко опубликовала свой "самый любимый за 25 лет" кадр

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

"Вышла замуж по залету": психолог назвал причину скороспешной свадьбы Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер