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"Сплошная адская боль": известный в Киеве медик скончался от коронавируса

7:34 28 декабря 2020
«Сплошная адская боль»: известный в Киеве медик скончался от коронавируса

В Киеве от осложнений инфекции COVID-19 скончался заведующий инфекционной реанимацией городской больницы № 5 Александр Артемов. Мужчине было 62 года.

О смерти коллеги в Facebook сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская, которая и сама недавно тяжело переболела коронавирусом.

«Сплошная адская боль… Светлая память, дорогой Александр Евгеньевич… Спасибо докторам, которые, как могли, продлевали жизнь… И простите нас, что не смогли», — написала она

По данным Голубовской, последние 60 дней своей жизни Артемов провел в реанимации, однако все усилия врачей оказались бессильны.

Медик длительное время заведовал инфекционной реанимацией в Александровской больнице, а затем руководил аналогичными отделениями в больницах № 9 и № 5.

Напомним, в начале октября в Почаеве (Тернопольская область) скончался 51-летний Иван Венжинович, ставший лицом социальной рекламы борьбы с COVID-19 в Украине.

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