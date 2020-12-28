28.15 / 28.40 34.12 / 34.57
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Боец ВСУ ранен из-за обстрела со стороны противника на Донбассе

9:07 28 декабря 2020
Боец ВСУ ранен из-за обстрела со стороны противника на Донбассе

Украинский боец получил боевую травму при обстреле позиций Операции объединенных сил. Инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, около 23:00.

Как сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, ее представители уже направили Специальной мониторинговой группе ОБСЕ ноту, выдвинув требование о прекращении огня.

В настоящее время раненый боец эвакуирован в госпиталь, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 25 декабря Владимир Зеленский анонсировал намерение провести личные телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По его словам в интервью «Фокусу», это произойдет в случае, если встреча советников лидеров «нормандского формата», запланированная на декабрь, будет отложена. В ходе беседы могут быть обсуждены и случаи нарушения режима перемирия на Донбассе.

Фото Facebook Министерства обороны

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«До какого же маразма доходят»: Гарик Харламов испытал гнев читателей из-за шуток о Дмитрии Гордоне

«До какого же маразма доходят»: Гарик Харламов испытал гнев читателей из-за шуток о Дмитрии Гордоне

Геннадий Кернес

В очереди — жена и трое детей: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Ломаченко&nbsp;— Лопес

Бой Ломаченко – Лопес получил сомнительное признание

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер