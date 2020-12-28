Боец ВСУ ранен из-за обстрела со стороны противника на Донбассе

Украинский боец получил боевую травму при обстреле позиций Операции объединенных сил. Инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, около 23:00.

Как сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, ее представители уже направили Специальной мониторинговой группе ОБСЕ ноту, выдвинув требование о прекращении огня.

В настоящее время раненый боец эвакуирован в госпиталь, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 25 декабря Владимир Зеленский анонсировал намерение провести личные телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По его словам в интервью «Фокусу», это произойдет в случае, если встреча советников лидеров «нормандского формата», запланированная на декабрь, будет отложена. В ходе беседы могут быть обсуждены и случаи нарушения режима перемирия на Донбассе.

Фото Facebook Министерства обороны

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