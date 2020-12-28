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Украина

Глава КСУ отказался явиться в прокуратуру

11:59 28 декабря 2020
Александр Тупицкий

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не явился в Офис генпрокурора, где ему были должны вручить сообщение о подозрении. Об этом журналистам сообщила спикер Офиса Генерального прокурора.

По ее словам, глава КСУ, которого вызвали в Офис на 9:30, сообщил о семейных обстоятельствах.

В связи с этим сообщение о подозрении было подписано и отправлено ему по почте.

«Он считается подозреваемым», — сказала спикер.

Напомним, на прошлой неделе в интервью популярному украинскому изданию президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий должен уйти в отставку.

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