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Украина

Вражеская пуля попала в бойца ВСУ на Донбассе

13:59 28 декабря 2020
Военные медики

Вскоре после того, как на Донбассе боевую травму получил боец ВСУ, в украинской делегации в ТКГ сообщили о еще одном обстреле боевиков, во время которого другой военнослужащий получил пулевое ранение.

«28 декабря около 10:00 в результате обстрела со стороны противника получил пулевое ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад. Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Где именно происходил обстрел, не сообщается.

Напомним, что 21 декабря во время обстрелов российско-оккупационными войсками позиций подразделений Объединенных сил на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих.

Фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в социальных сетях.

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