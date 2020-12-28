28.16 / 28.41 34.14 / 34.63
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Татаров избежал меры пресечения

14:15 28 декабря 2020
Фемида

Заседание Высшего коррупционного суда, на котором должны были избирать меру пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову, заподозренного в причастности к коррупционным схемам, перенесли.

Как сообщает «Украинская правда», председательствующий судья перенес заседание на 10:00 30 декабря из-за отсутствия прокуроров. Отмечается, что сам Олег Татаров и двое его адвокатов согласились с новой датой судебного заседания.

Кстати, это уже — второй перенос заседания по избранию меры пресечение. Так, сначала заседание назначалось на 24 декабря, однако из-за передачи дела Татарова из НАБУ в СБУ его перенесли на 28 декабря.

Напомним, что недавно в НАБУ заявили, что передачей дела в СБУ Офис генпрокурора беспрецедентно вмешался в дела антикоррупционного бюро.

Фото с Pixabay.

121

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

Алла Добкина

Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

Меган Маркл

Стало известно о вражде Меган Маркл с знаменитой голливудской звездой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер