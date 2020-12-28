Татаров избежал меры пресечения

Заседание Высшего коррупционного суда, на котором должны были избирать меру пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову, заподозренного в причастности к коррупционным схемам, перенесли.

Как сообщает «Украинская правда», председательствующий судья перенес заседание на 10:00 30 декабря из-за отсутствия прокуроров. Отмечается, что сам Олег Татаров и двое его адвокатов согласились с новой датой судебного заседания.

Кстати, это уже — второй перенос заседания по избранию меры пресечение. Так, сначала заседание назначалось на 24 декабря, однако из-за передачи дела Татарова из НАБУ в СБУ его перенесли на 28 декабря.

Напомним, что недавно в НАБУ заявили, что передачей дела в СБУ Офис генпрокурора беспрецедентно вмешался в дела антикоррупционного бюро.

Фото с Pixabay.

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