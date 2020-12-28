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Украина

В Донецке отправили "на подвал" известного блогера: чем "провинился"

15:46 28 декабря 2020
Романа Манекина обвинили в «сотрудничестве с агентом украинских спецслужб»

28 декабря на сайте так называемого «МГБ ДНР» появилось сообщение о задержании известного на оккупированных территориях блогера Романа Манекина. Он уроженец Макеевки, гражданин РФ, ярый адепт «русского мира», при этом нещадно критикующий «власть» и даже «самого Пушилина». Осенью 2017 года уже попадал в поле зрения «чекистов ДНР». Тогда задержание было связано с наличием у фигуранта информации о подготовке «госпереворота». Позже Манекина освободили.

На сей раз «МГБ проверяет появившуюся в открытых источниках информацию о возможном сотрудничестве Манекина с установленным агентом спецслужб Украины (так написано в тексте. — Ред.) Станиславом Асеевым ».

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В комментариях СМИ Асеев объяснил, что якобы их переписка с Манекиным — фальшивка, причем топорная. Еще он высказал мнение, что теперь «Манекин не выйдет из «подвалов».

Известно, что журналиста Станислава Асеева в 2019 году приговорили на судилище в «ДНР» к 15 годам тюрьмы за «организацию экстремистского сообщества, шпионаж и подстрекательство к шпионажу». 29 декабря прошлого года его освободили из плена ОРДО по обмену.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Гааге есть механизмы привлечения политиков и военных РФ к ответственности за преступления на Донбассе.

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