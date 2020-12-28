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Украина

Почти весна: синоптик рассказала о погоде на Новый год

16:03 28 декабря 2020
Зима без снега

В конце 2020-го и в начале 2021 года в Украине будет преобладать теплея, почти весенняя погода.

Такой прогноз на ближайшие дни дает синоптик Наталья Диденко. Так, во вторник, 29 декабря, в течение дня ожидается + 5 + 9 градусов, на юге — до + 7 + 14 градусов. Прохладнее будет на северо-востоке и востоке Украины: днем ожидается ​​0 + 4 градуса, ночью — небольшие заморозки. А вот ветер ожидается сильным, до штормовых порывов.

«Осадки — преимущественно дожди, ночью и утром с мокрым снегом — вероятны во вторник в западных областях и в северной части. На остальной территории Украины будет преобладать сухая ветреная погода», — уточняет синоптик.

В Киеве 29 декабря тоже будет ветрено. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, днем — ​​без существенных осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем — до + 5 + 7 градусов.

Напомним, что народный синоптик Владимир Деркач, рассказывая «ФАКТАМ» о последней декаде декабря, говорил о теплой, нетипичной для зимы погоде, однако уточнял, что под конец года возможны незначительные заморозки и снег.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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