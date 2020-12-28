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Украина

Из-за коронавируса изменены правила пробного ВНО в 2021 году: что важно знать

16:20 28 декабря 2020
ВНО

В связи с пандемией коронавируса при прохождении пробного ВНО каждый участник сможет выбрать только один предмет. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Она будет проводится на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Из-за эпидемиологические угроз каждый участник сможет для прохождения пробного ВНО выбрать только один предмет. Тестирование по всем предметам состоится 10 апреля 2021. Результаты обнародуют 16 апреля.

Участники могут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня ВНО-2021 и пройти тестирование дома, а затем внести свои ответы в формы на спецсервис для определения результатов.

Ранее в Минобразования определились с датами ВНО-21 по различным предметам.

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