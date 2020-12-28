Нардепы, судьи плюс Филатов: в Украине закрыли еще одну "пачку" дел против подозреваемых в коррупции

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) сообщили о закрытии правоохранителями еще шести уголовных производств, открытых в связи с декларированием недостоверной информации.

Как отмечают в НАПК, дела закрыли на основании решения Конституционного Суда Украины.

В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производство в отношении экс-нардепа Игоря Шкири (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн гривен), мэра Днепра Бориса Филатова (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. гривен и 519,7 тыс. гривен), а также судьи КСУ Ирины Завгородней (не задекларировала авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. гривен, принадлежащее мужу).

Также уже нет уголовных производств, в которых фигурируют экс-депутат Адрейй Павелко (не задекларировал покупку аксессуара за 425 тыс. гривен, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером, не указал в декларации гражданскую жену и ее имущество), судья Заводского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области Станислав Рычка, (общая сумма недостоверных сведений — 1,6 млн гривен), а также начальник следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергей Удовенко (не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. гривен).

«Правоохранительные органы закрыли эти производства, поскольку решением КСУ статью 366−1 УК признали неконституционной», — отметили в НАПК и добавили: «Также остается заблокированной работа Национального агентства по предотвращению коррупции. Закон, который восстанавливает функции Агентства, до сих пор не вступил в силу».

Напомним, что Рада поддержала проект закона «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении коррупции“ по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции» еще 15 декабря 2020 года.

Фото с Pixabay.

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