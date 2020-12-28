Для окружения Кернеса было важно, чтобы выборы мэра прошли, пока Геннадий Адольфович не умер, – Олег Саакян

В Харькове на похоронах мэра Геннадия Кернеса побывали, как сообщается, около ста тысяч человек. Как и предполагали организаторы, церемония получилась долгой. Еще с утра у Оперного театра стояла очередь из желающих возложить цветы. Отведенных четырех часов не хватило, чтобы все пришедшие смогли подойти к гробу. Прощание продлили еще на час. Геннадий Адольфович в Харькове пользовался большой популярностью у горожан. Хотя было время, когда трижды мэра обвиняли и в сепаратизме, и в похищении и пытках участников Евромайдана. Но позже большинство этих обвинений было снято. Часто в определенных кругах Геннадия Кернеса называли едва ли не лучшим мэром в Украине. Сегодня всерьез заговорили о том, как увековечить память мэра Харькова. Предложения в виде петиций поступают самые разные: от просьбы назвать именем Кернеса одну из станций метро в городе, до присвоения умершему мэру звания Героя Украины. Некоторые харьковчане, не дождавшись решения властей, сами пытаются увековечить имя кумира, например, набивая у себя на лбу татуировку с надписью «Кернес жив». Какое же на самом деле наследие оставил после себя в Харькове Геннадий Кернес? Для кого именно было настолько важно, чтобы тяжелобольной мэр в третий раз выставил свою кандидатуру на местных выборах? Почему новые выборы мэра в Харькове состоятся не скоро? Об этом и многом другом «ФАКТЫ» расспросили политолога Олега Саакяна.

«Аваков от борьбы за влияние в Харькове не самоустранялся»

— Создается впечатление, что окружение Кернеса готовилось к его смерти еще до выборов мэра, едва Геннадий Адольфович попал в больницу. Они искали какие-то варианты удержаться у власти? Было ли желание баллотироваться в очередной раз на пост мэра собственным желанием Кернеса?

— Конечно, в окружении господина Кернеса готовились к любому сценарию. Тем более что состояние здоровья мэра Харькова в последние годы было достаточно сложным, — уверен Олег Саакян. — Все понимали, что любой вызов его здоровью может иметь достаточно серьезные последствия, вплоть до летальных.

Избирательная кампания в Харькове длилась не два-три дня, а растянулась на месяцы. Естественно, у команды Кернеса была возможность отреагировать на ситуацию максимально эффективно. К смерти Геннадия Адольфовича его команда была готова. И именно поэтому незадолго до кончины новоизбранного мэра секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов — бывший бессменный заместитель Кернеса. Кстати, кандидатуру Терехова предложил якобы сам Геннадий Адольфович, приславший депутатам электронное письмо. Причем заместитель трижды мэра был единственным кандидатом на должность секретаря горсовета. По закону, на случай отсутствия градоначальника или ввиду его смерти обязанности мэра до новых выборов исполняет именно секретарь горсовета.

Игорь Терехов, по информации в СМИ, — человек, связанный с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. А все мы знаем, какое значение для Харькова имеет Арсен Борисович. Да и не только для Харькова, но и для всей Украины. Ведь Аваков стабильно возглавляет одно из самых влиятельных на сегодня министерств в стране. Могу с уверенностью сказать, что глава МВД от борьбы за влияние в Харькове не самоустранялся.

— На что рассчитывало окружение Кернеса, готовясь к его возможной смерти?

— Необходимо был сделать все, чтобы выборы городского головы прошли в один тур. То есть у Кернеса не должно было быть явных соперников, которые могли бы помешать набрать тяжелобольному Геннадию Адольфовичу 51 процент и выше. Окружению Кернеса нужно было торопиться. До возможной смерти вновь избранного мэра его команде требовалось успеть построить необходимые политические конструкции. На всех ключевых местах к тому времени уже должны были быть расставлены необходимые люди. Потому что в противном случае смерть Кернеса могла спровоцировать большую ревизию на местах.

«Между Кернесом и Добкиным было не все так гладко»

— Как скоро в Харькове будут назначены новые выборы мэра?

— Не думаю, что это произойдет быстро. Команда Кернеса будет делать все возможное, чтобы затянуть выборы. Все зависит от того, насколько представителям наследия Геннадия Адольфовича удастся договориться и не вступить в конфликт с центральной властью. Если это получится сделать, то ни на местном уровне, ни на центральном в ближайшее время не будут предприниматься попытки провести новые выборы.

— Почему Добкину настойчиво рекомендовали не выставлять свою кандидатуру на этих выборах?

— Появление Михаила Добкина в списке кандидатов на пост мэра могло внести неразбериху в избирательную кампанию и среди электората Кернеса. Добкин мог бы отобрать часть голосов у Геннадия Адольфовича, и быстрой победы в первом туре не было бы. Существовал риск того, что Кернес может умереть еще до того, как будет избран будущий исполняющий обязанности мэра, он же секретарь горсовета, если избирательная кампания растянется до двух туров. А тогда для окружения Кернеса ситуация могла стать непредсказуемой.

— Ну, а сам Добкин, пусть и в два тура, мог победить на выборах?

— Как показывает социология, Добкин при живом Кернесе выборы в Харькове бы не выиграл.

— Каковы были на самом деле отношения между Кернесом и Добкиным?

— Добкина и Кернеса, судя по всему, связывала история совместного опыта пребывания во власти. Именно поэтому они не переходили красных линий по отношению друг к другу. Хотя на момент выборов и даже еще раньше были представителями разных политических команд. Но, судя по отдельным интервью, которые они давали в последнее время, можно допустить, что между ними все было далеко не все гладко.

— Давайте вернемся к Арсену Авакову. Харьковщина некогда была вотчиной нынешнего министра внутренних дел. Захочет ли Арсен Борисович вернуться в Харьков или пост министра для него более выгоден? Если он не пойдет в мэры, то сможет ли укрепить свое влияние в регионе?

— Для того, чтобы увеличивать свое влияние в регионе, Авакову не обязательно идти в мэры. Господин Аваков довольно крепко сидит в своем кресле. Сегодня он является едва ли не единственным стабилизирующим внутреннеполитическим фактором. Что касается его политических амбиций, мы можем видеть, что он не играет в полярные политические игры в публичном пространстве. Политики, у которых есть звездная болезнь, понимают, что Аваков им не угрожает. С другой стороны, в его руках находится ряд структур, входящих в систему МВД. В такой ситуации я не думаю, что сам Аваков был бы заинтересован в своем отходе в Харьков. И такой его шаг вряд ли бы был воспринят на ура как внутренними политическими игроками, так и внешними. Думаю, что Аваков не пойдет в мэры. Но при этом его влияние на Харьковщине точно не уменьшится.

«Харьковчан долго приучали к мысли, что альтернативой Кернесу может стать только хаос»

— После смерти Кернеса в Харькове может развернуться самая настоящая борьба за власть. Кто может в ней принимать участие?

— Думаю, что сейчас наиболее заинтересованы в ревизии политической ситуации по Харькову ОПЗЖ и пророссийское лобби. Они могут претендовать на часть наследия Кернеса и таким образом получить дополнительную поддержку со стороны своего электората. Другие политические силы, скорее всего, достигли в Харькове собственного максимума и даже не будут стараться что-то изменить. Да и сама команда Кернеса, внутри которой есть политики, ориентированные на разные группы влияния, вряд ли заинтересована в ревизии или пересмотре существующих политических конструкций.

— «Слуга народа» однозначно проигрывает выборы в Харькове или у партии все-таки может появиться проходной кандидат? Время-то еще есть, если учесть, что новые выборы мэра в этом городе пройдут не раньше чем через три месяца?

— Да нет у них такого кандидата, который мог бы победить в Харькове. Это только кажется, что три месяца — большой срок. Для того, чтобы появилась новая политическая фигура, этого времени очень мало. А идти на выборы с лозунгами «Кернес — лучший мэр в Украине» для «Слуги народа» нереально. Она просто проиграет и команде Геннадия Адольфовича, и ОПЗЖ, которые пойдут на выборы с таким же лозунгом.

— То есть шанс выиграть выборы в Харькове есть у ОПЗЖ?

— Избиратель в Харькове не особо разделяет между собой партии «Доверяй делам», ОПЗЖ, «Оппозиционный блок» — те политические силы, в которых фронтменами являются выходцы из Партии регионов. В Харькове люди будут голосовать не за политическую силу, а за личности, слушая их предвыборные обещания.

Голосование за политическую партию Кернеса было связано только с тем, что в этой партии присутствовал сам Кернес. Если бы Геннадий Адольфович баллотировался от другой политической силы, то эта партия получила бы приблизительно такой же результат, как и на последних местных выборах.

Что-то похожее было в 2000-х годах в Мариуполе. Там всего за год на одних выборах побеждали коммунисты, а на других — Партия регионов. Но на самом деле единственное, что тогда изменилось, так это то, что мэр изменил свою политическую ориентацию. И электоральное ядро так же синхронно перешло от одной политической силы к другой.

— Многие называют Кернеса одним из лучших мэров в Украине. Об этом говорит и беспрецедентная поддержка тяжелобольного Геннадия Адольфовича на прошедших выборах в Харькове. А какое на самом деле наследие оставил после себя трижды мэр одного из крупнейших городов страны?

— Действительно, социология подтверждает, что уже не один год харьковчане считают Кернеса лучшим мэром. Геннадий Адольфович, даже играя в национальную политику, всегда исходил из харьковского фокуса. Он воспринимался большей частью населения города как свой. Кроме того, Кернес сделал ставку на патернально ориентированное население (патернали́зм (от лат. paternus — «отцовский, отеческий») — система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, а граждане в обмен на это позволяют властям диктовать модели своего поведения, как публичного, так и частного. — Авт.). Он сделал ряд шагов как политического, так и медийного характера, в результате которых харьковчан фактически «подсадили на иглу» мэрства Кернеса, создавая впечатление, что все, что происходит хорошего, это исключительно благодаря мэру. И альтернативы ему быть не может, потому что альтернатива — только хаос.

Кроме того, местная экономика в Харькове была зациклена на коммунальных рынках. То есть большая часть бизнеса была под прямым влиянием групп, связанных с действующим мэром. Таким образом Кернес подкармливал и формировал лояльность части условно среднего класса. Бюджетный сектор в Харькове раздувался для того, чтобы часть населения напрямую зависела от городского бюджета и, таким образом, видела в Кернесе не просто мэра, но и кормчего для всех харьковчан. Поэтому наследие Кернеса на сегодняшний день — это патернальный избиратель и город с накопленным конфликтом прошлого и будущего.

Кернес некоторым образом противостоял политическому прогрессу, постоянно реанимируя «вчерашний день», в котором он мог удерживать свое мэрство. Но вполне возможно, что уже через один электоральный цикл фамилия Кернеса не будет играть никакой роли. К тому времени одна часть политических игроков приватизирует нынешнего патернального избирателя, который найдет себе нового Кернеса, забыв о старом. А другая часть политических игроков попытается выиграть от критики этого самого «нового Кернеса». Ситуация может получиться примерно такая же, как с бывшим мэром Славянска Нелей Штепой. Тот, кто на прошедших выборах шел с лозунгом «Буду любить Славянск, как Штепа», в результате выиграл у самой Штепы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, кому Геннадий Кернес оставил наследство.

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