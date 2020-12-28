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Украина

ФСБ ищет компромат на начальника ГУР Минобороны Украины: разведка опубликовала запись

18:29 28 декабря 2020
ФСБ

Подразделение ГУР МО Украины перехватило разговор между двумя представителями российской ФСБ, обсуждающими поиск информации, касающейся нначальника разведывательного органа Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова. Об этом сообщает ГУР МО.

Российские силовики планировали передать собранную об украинском полковнике Буданове информацию в управление ФСБ РФ, специализирующееся на проведении специальных и диверсионных операций.

ГУР МО Украины обнародовал аудиофайл разговора. По информации украинской разведки, собеседники — экс-сотрудники крымского Главка СБУ Александр Склянко и Николай Черных, которые изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ.

Напоминаем, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, результатом которой стало их задержание в Беларуси, — это спецоперация российских спецслужб.

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