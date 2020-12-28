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Украина

В Украине лучшим участникам ВНО будут выплачивать денежные премии

22:05 28 декабря 2020
ВНО

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым учреждает ежегодную премию лучшим участникам внешнего независимого оценивания (ВНО). Скан документа в своем Telegram-канале привел народный депутат Алексей Гончаренко.

Зеленский указом с 2021 года учреждает ежегодную премию президента Украины участникам ВНО, которые покажут лучший результат. Новая премия должна содействовать повышению интеллектуального потенциала общества и стимулировать одаренных учащихся.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса внесла изменения в правила проведения ВНО-2021 — из-за эпидемиологических угроз каждый участник сможет выбрать только один предмет.

Напоминаем, в Минобразования и науки назвали даты регистрация участников ВНО-2021. Основная сессия начнется тестированием по химии и завершится тестированием по географии. Ее результаты станут известны до 30 июня 2021 года.

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