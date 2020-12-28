Полицию заподозрили в попытке надавить на Микитася в скандальном деле с обвинением Татарова

В понедельник, 28 декабря, Наполиция выдвинула подозрение против Максима Микитася, который уже подозревается НАБУ и сотрудничает со следствием по делу о коррупции. Об этом журналист Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook.

По информации Бутусова, Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася в совершении уголовного преступления, которое не связано с коррупцией. Это произошло сразу после того, как Микитась ходатайствовал генеральному прокурору о возвращении из СБУ в НАБУ его дела — по нему проходит и замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Сейчас Микитась находится под охраной НАБУ, как лицо сотрудничающее со следствием.

«Совершенно очевидно, что такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства», — написал Бутусов.

Напоминаем, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет добиваться ареста замглавы Офиса президента Олега Татарова,

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter