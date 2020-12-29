28.12 / 28.37 34.11 / 34.62
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названо количество пленных украинцев в ОРДЛО

10:43 29 декабря 2020
Тюрьма

На временно оккупированной части Донбасса боевики удерживают в застенках 251 гражданина Украины. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Facebook.

«Напомню, что сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 251 гражданин Украины Их освобождение является самым важным заданием всех компетентных органов, привлеченных к этому процессу», — написала омбудсмен.

Она отметила, что продолжает работу по освобождению украинцев, которых удерживают оккупанты, и призвала международное сообщество к совместным действиям в этом направлении.

Ранее сообщалось, что украинского узника суд в РФ признал виновным в незаконном перемещении продукции военного назначения и шпионаже — его приговорили к 10 годам колонии.

Фото: pixabay.com

172

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Евгений Кошевой

«Квартал 95» «надоел» зрителям

Елена Кравец

«Поправилась?» Перемена в фигуре Елены Кравец вызвала вопросы

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер