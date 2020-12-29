Названо количество пленных украинцев в ОРДЛО

На временно оккупированной части Донбасса боевики удерживают в застенках 251 гражданина Украины. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Facebook.

«Напомню, что сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 251 гражданин Украины Их освобождение является самым важным заданием всех компетентных органов, привлеченных к этому процессу», — написала омбудсмен.

Она отметила, что продолжает работу по освобождению украинцев, которых удерживают оккупанты, и призвала международное сообщество к совместным действиям в этом направлении.

Ранее сообщалось, что украинского узника суд в РФ признал виновным в незаконном перемещении продукции военного назначения и шпионаже — его приговорили к 10 годам колонии.

Фото: pixabay.com

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