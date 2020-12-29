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Украина

Протестующим на Майдане предпринимателям установили пункты обогрева и раздачи еды

11:55 29 декабря 2020
Майдан

Во вторник, 29 декабря, в центре Киева продолжается акция протеста предпринимателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24».

Протестующие на Майдане предприниматели установили пункты обогрева и раздачи еды. Акции продолжается, несмотря на дождь. В лагере находится около трех десятков человек. Несколько полицейских контролируют соблюдение порядка.

Для обогрева участников акции размещена большая палатка, действует и пункт раздачи питания.

Напоминаем, 15 декабря из-за попытки установки военных палаток на Майдане возник конфликт между протестующими и полицией — в ходе стычки пострадало около 40 правоохранителей, получивших ожоги глаз.

Ранее сообщалось, что акцию протеста предпринимателей могут использовать для дестабилизации ситуации в стране, если не получится конструктивный диалог с властью.

Фото: «Сегодня»

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