Микитасю вручили подозрение в похищении человека

Максима Микитася, бывшего владельца компании «Укрбуд», фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии, уведомили о подозрении в том, что он был заказчиком похищения юриста в Киеве. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс-Украина».

«Сегодня у Микитася проводились следственные действия, он уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании», — сказал источник и добавил, что бывшего владельца «Укрбуда» не задерживали.

Ранее сообщалось, что полицию подозревают в попытке надавить на Микитася из-за скандального дела, связанного с замглавы Офиса президента Татаровым.

Напоминаем, первоначально Микитася взяли под стражу по делу о злоупотреблениях с недвижимостью, при этом адвокаты ходатайствовали, чтобы его отпустили из СИЗО под залог 100 млн гривен.

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter