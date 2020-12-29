«Подозревается в терроризме»: регионал Алексей Журавко уведомлен о подозрении

Украинская спецслужба сообщила бывшему народному депутату Украины и экс-«регионалу» о подозрении по статье о создании террористической организации и совершении действий, направленных на изменение конституционного строя. Правда, заочно.

Как сообщают в СБУ, экс-парламентарий с 2014 года поддерживал оккупацию Россией украинского Крыма, а в 2015 году сбежал в РФ, где находится и сейчас.

«Сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы в южных регионах, в частности на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.

Тем временем «Интерфакс-Украина», ссылаясь на свои источники, уточняет, что речь идет о народном депутате Верховной Рады V и VI созывов (2006−2012 гг.) Алексее Журавко.

Ранее сообщалось, что экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю, который является фигурантом дела о хищении имущества Нацгвардии, сообщили о подозрении в том, что он был заказчиком похищения юриста в Киеве.

Фото со странички СБУ в социальных сетях.



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