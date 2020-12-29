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Украина

Кулеба назвал российскую вакцину от ковида оружием против Украины

13:45 29 декабря 2020
Вакцина от коронавируса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием РФ против Украины».

Так, в интервью изданию «День» глава внешнеполитического ведомства назвал вопрос с вакциной «классическим примером гибридных возможностей».

«Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности, существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят. И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной», — сказал Дмитрий Кулеба и добавил: «Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему наша страна не будет покупать российский препарат против COVID-19.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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