«Завел на минное поле»: Кривонос обвинил Арестовича в гибели двух бойцов ВСУ

Заместитель секретаря Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос обвинил нынешнего внештатного советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича в том, что он «завел на минное поле группу снайперов», двое из которых погибли.

Об этом Кривонос рассказал в интервью изданию «НВ», упоминая о людях, которые не пошли воевать «прикрывшись бумажками», а потом «всплыли и презентуют себя как суперпатриоты Украины».

«Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, — а каким взводом, какой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из „Десны“, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?» — заявил генерал-майор и добавил: «Военный эксперт» — это манипулятор чистой воды, провокатор; поп Гапон, который ведет наше общество на расстрел. Его приглашали на эфиры, потому что приглашали тех, кто не был на войне".

Ранее генерал-майор Сергей Кривонос, комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что в случае нового нападения России в Украине мобилизуют всех — и мужчин, и женщин, назвал эту идею нереалистичной.

Фото Сергея Кривоноса из социальных сетей.



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