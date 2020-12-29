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Украина

Зеленский похвастался первым заказом у «Антонова» самолетов для армии

15:07 29 декабря 2020
Зеленский на ГП «Антонов»

Министерство обороны Украины и госпредприятие «Антонов» подписали Меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Как сообщают в Офисе президента, на первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178. Контракт на закупку самолетов был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского. Отмечается, что государство заказывает самолеты для ВСУ у «Антонова» впервые за годы независимости Украины.

Президент, в частности, отметил, что в ближайшее время он ожидает «полноценный комплексный план от руководства ГП „Антонов“ по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращение утраченных профессионалов и привлечения новых специалистов».

Он также предложил правительству — проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова», и разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021−2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что если Россия нападет на Украину с территории оккупированного ею крымского полуострова, то будет большая война и это «будет плохо для населения»: «Мы все будем воевать, будут мобилизованы все — и мужчины, и женщины».

Фото с сайта Офиса президента.

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