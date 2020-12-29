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Есть вопросы к Кривоносу: Арестович ответил на скандальное обвинение замсекретаря СНБО

19:49 29 декабря 2020
арестович кривонос

Алексей Арестович, советник главы президентского Офиса, решил ответить на обвинения в свой адрес от замсекретаря СНБОУ Сергея Кривоноса. Генерал-майор Кривонос считает Арестовича причастным к гибели группы снайперов. Советник, в свою очередь, утверждает, что его вины в случившемся нет. Кроме того, в комментарии LIGA.net Арестович заявил, что у него тоже есть вопросы к Кривоносу.

Комментируя историю с подрывом снайперов на мине в ноябре 2018 года, Арестович указал на ряд неточностей. По его словам, инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и случилось все не на минном поле, а сработала единичная мина ОЗМ-72 («Ведьма»). Также Арестович утверждает, что не был ни старшим, ни ведущим в группе, и маршрут снайперов не менял.

Также Арестович решил и сам задать вопросы Кривоносу. Советника интересует, на каких основаниях Кривонос раскрыл подробности о погибших снайперах. Также Арестович хочет знать о роли нынешнего замсекретаря СНБО в событиях 2017 года и причинах снятия Кривоносом своей кандидатуры на выборах-2019.

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