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Украина

Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ

20:06 29 декабря 2020
тупицкий

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Решение вводится на два месяца. Ранее Зеленский предлагал, чтобы Тупицкий сам ушел с должности, но глава Конституционного суда президентские пожелания проигнорировал.

Официально Тупицкого отстраняют по инициативе Офиса Генерального прокурора, а подписан документ и.о. генпрокурора.

Президентские юристы уверены, что решение об отстранении Тупицкого — законное, и глава государства в своем праве. «В соответствии со статьей 154 лицо, назначенное на должность президентом Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности», — считает представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Напомним, конституционный кризис в Украине продолжается уже больше двух месяцев. 27 октября КСУ обнародовал решение о фактической отмене антикоррупционной реформы. В ответ президент инициировал роспуск Конституционного суда.

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