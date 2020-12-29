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Украина

Зеленский избавился от Кривоноса в СНБО

20:21 29 декабря 2020
кривонос

Президент уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ был подписан 29 декабря. После увольнения из СНБО генерал-майор Кривонос направлен в распоряжение Минобороны.

Кроме того, Зеленский поставил СНБО новые задачи. Совет нацбезопасности должен изучить отчет СБУ о борьбе с терроризмом в Украине. Также поручено подготовить законопроект о механизме признания организаций террористическими.

Напомним, Кривонос занял высокий пост в Совете нацбезопасности в марте 2019 года, а до этого был первым замом командующего Силами специальных операций ВСУ.

Назначение Кривоноса состоялось непосредственно перед президентскими выборами. В выборах генерал собирался участвовать сам, но позднее снял кандидатуру в пользу Петра Порошенко.

В СНБО Кривонос неоднократно критически отзывался о политике президента Владимира Зеленского. Последний раз критики удостоилось предложение главы государства объявить массовую мобилизацию населения, включая женщин. Генерал назвал такую идею нереальной и нецелесообразной.

Кроме того, у Кривоноса возник конфликт с советником главы президентского Офиса Алексеем Арестовичем. Оба они обменялись обвинениями. Кривонос назвал Арестовича причастным к гибели группы снайперов на Донбассе осенью 2018 года.

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