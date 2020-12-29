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Украина

Пилотам сбитого в Иране "Боинга" присвоили звания Героев Украины

21:18 29 декабря 2020
самолет мау

Спустя почти год после крушения украинского «Боинга» возле Тегерана экипажу самолета присвоено звание Героев Украины. Посмертно высокого звания и ордена «Золотая Звезда» удостоены:

Напомним, самолет МАУ, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года. Вскоре после взлета лайнер был сбит двумя ракетами. Иран признал, что ракеты действительно были выпущены по борту, но утверждал, что случилось это «непреднамеренно».

Фото isna. ir

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