Пилотам сбитого в Иране "Боинга" присвоили звания Героев Украины

Спустя почти год после крушения украинского «Боинга» возле Тегерана экипажу самолета присвоено звание Героев Украины. Посмертно высокого звания и ордена «Золотая Звезда» удостоены:

Владимир Гапоненко, командир воздушного судна;

Алексей Наумкин, пилот-инструктор;

Сергей Хоменко, второй пилот;

Екатерина Статник и Игорь Матьков — старшие бортпроводники;

Денис Лыхно, Мария Микитюк, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб — бортпроводники.

Напомним, самолет МАУ, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года. Вскоре после взлета лайнер был сбит двумя ракетами. Иран признал, что ракеты действительно были выпущены по борту, но утверждал, что случилось это «непреднамеренно».

Фото isna. ir



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