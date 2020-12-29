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Украина

Киевское метро предупредило о "проблемах" на некоторых станциях в новогоднюю ночь

21:54 29 декабря 2020
метро

В Киеве метрополитен боится не справиться с потоком пассажиров в новогоднюю ночь. С одной стороны, работу метро продлили на два часа (из центра последние поезда отправятся в 2.15). При этом руководство подземки заранее предупредило, что пять центральных станций могут быть закрыты на вход.

Закрываться будут станции, ближайшие к праздничным локациям на Софийской площади и на Подоле:

  • «Золотые ворота»;
  • «Крещатик»;
  • «Майдан Незалежности»;
  • «Почтовая площадь»;
  • «Контрактовая площадь».

Также праздничные развлечения предусмотрены возле Арки дружбы народов, возле пешеходного моста и Владимирской горки. Расположенный рядом фуникулер будет работать без перерыва всю ночь с 31 декабря на 1 января.

Напомним, в Киеве составили маршрут для тех, кто хочет отпраздновать Новый год не дома. Путешествие предлагается начать на Контрактовой площади и завершить у Софийского собора.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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