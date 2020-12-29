Киевское метро предупредило о "проблемах" на некоторых станциях в новогоднюю ночь
В Киеве метрополитен боится не справиться с потоком пассажиров в новогоднюю ночь. С одной стороны, работу метро продлили на два часа (из центра последние поезда отправятся в 2.15). При этом руководство подземки заранее предупредило, что пять центральных станций могут быть закрыты на вход.
Закрываться будут станции, ближайшие к праздничным локациям на Софийской площади и на Подоле:
- «Золотые ворота»;
- «Крещатик»;
- «Майдан Незалежности»;
- «Почтовая площадь»;
- «Контрактовая площадь».
Также праздничные развлечения предусмотрены возле Арки дружбы народов, возле пешеходного моста и Владимирской горки. Расположенный рядом фуникулер будет работать без перерыва всю ночь с 31 декабря на 1 января.
Напомним, в Киеве составили маршрут для тех, кто хочет отпраздновать Новый год не дома. Путешествие предлагается начать на Контрактовой площади и завершить у Софийского собора.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»127
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