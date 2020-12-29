"Убив отца, киллер побежал за мной": сын Евгения Щербаня рассказал подробности громкого преступления

Сын Евгения Щербаня Руслан поделился широко не освещавшимися подробностями гибели отца в 1996 году. В интервью интернет-изданию «Гордон» Руслан Щербань рассказал, что четко помнит события 3 ноября 1996 года. По словам Руслана, отец боялся, что его приедут арестовывать, а приехали киллеры.

В роковой день Щербань-старший с супругой Надеждой и сыном Русланом (тогда еще 19-летним) возвращались из Москвы, где отмечали серебряную свадьбу Иосифа Кобзона.

«Когда мы на „рулежку“ зашли в аэропорт, там стояла „девятка“ белая. Он говорит: „Это за нами“. А она реально была за нами… Он говорит: „Главное — чтобы без наручников“. Я до сих пор думаю: лучше бы с наручниками приехали», — вспоминает Руслан.

«Мы вышли из самолета… Под самолетом находились борттехники. В итоге оказалось, что это киллеры, но они были одеты как борттехники… Я слышу выстрелы, и пока я оборачивался, он падает. Пока он падал, я его подхватил. Пока я его подхватывал, подбежала Надежда… Это единственный человек, который в аэропорту закричал: «Помогите!» — отметил Щербань.

По словам Руслана Щербаня, ему пришлось убегать от киллеров и уворачиваться от пуль, пока не вмешался пограничник, и убийцы не переключились на офицера:

«(Киллер) побежал за мной… Мы вокруг машины бегали… Я бегал там, как все нормальные люди, от пуль скрываясь… Потом начал стрелять пограничник. Они на него переключились».

Руслан подтвердил показания Вадима Болотских о том, что именно киллер Москвич сделал смертельный выстрел по Евгению Щербаню. После того, как убийца сам был ранен, он спешно покинул место преступления. «Болотских, который стрелял в отца, ранили… Я его видел, глаза в глаза… „Девятка“ подлетела — они сели в „девятку“ и быстро уехали», — рассказал Щербань-младший.

Напомним, ранее стало известно, что приговоренный к пожизненному сроку киллер Москвич вполне возможно уже семь лет как на свободе, поскольку колония осталась на оккупированной территории Донбасса.

Вышедший в 2020 году фильм «Наследник» о подробностях убийства Евгения Щербаня и разделе его бизнес-империи был жестко раскритикован. Журналист Роман Скрыпин назвал фильм-расследование «махровой джинсой».

Фото скриншот видео Andrew Koks/YouTube

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