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Украина

"Спасибо президенту за новогодний подарок": Кривонос отреагировал на указ Зеленского

22:55 29 декабря 2020
кривонос

Генерал-майор Сергей Кривонос, неожиданно уволенный с должности замсекретаря Совета нацбезопасности, воспринял решение Владимира Зеленского как подарок.

«Можно освободить человека от должности, но человека от человека не освободить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», — написал Кривонос в Facebook.

Напомним, Сергей Кривонос, боевой офицер, участник обороны Краматорского аэропорта и стоявший у истоков Сил специальных операций, пришел в СНБО в марте 2019 года. Кривонос неоднократно критиковал решения Зеленского в военной сфере, а недавно еще и вступил в публичный конфликт с Алексеем Арестовичем, советником главы Офиса президента.

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