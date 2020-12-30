«По моим рукам текли мозги моего отца»: сын Щербаня раскрыл подробности убийства

Сын погибшего Евгения Щербаня — бизнесмен Руслан Щербань, на глазах которого в 1996 году в аэропотру Донецка расстреляли его семью, рассказал, что чувствовал, как тело отца покидает душа, передает «Гордон».

«Много кто удивляется, что я остался в здравом уме и памяти, но тем не менее… То есть я прочувствовал… Знаешь, передать невозможно… И пережить второй раз я не хотел бы. Но я прочувствовал, когда по моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, когда из человека уходит душа. И когда тело из теплого, горячего превращается в холодный камень… Я с ним так и сидел», — вспоминает Руслан Щербань.

По его словам, супруга Евгения Щербаня Надежда была еще жива, когда ее грузили в машину, однако она умерла по дороге в больницу. Правоохранители же приехали в аэропорт, где произошло покушение, лишь через пару часов после убийства — «они не очень торопились».

«Знаешь, какой интересный мне задали вопрос? „А где чемодан отца?“ Отец с собой возил чемодан с документами всегда. А я, соответственно, этот чемодан спрятал. Как он меня предупреждал, я так и сделал… Я даю портфель, они открывают — там видеокассеты. Говорит: „Да это же не тот“. — „Не знаю, другого не было“. То есть это был первый вопрос: не как я себя чувствую, а вот такой вопрос. И тогда мы начали бороться. Переродились и начали бороться», — добавил Руслан Щербань.

Напомним, что в апреле 2003 года в Луганской области завершился судебный процесс над восемью членами сводной луганско-донецкой банды. В дело объединили десятки уголовных производств, среди которых и касающиеся убийств народных депутатов Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня.

Фото Евгения Щербаня из Википедии.

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