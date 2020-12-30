28.07 / 28.33 34.09 / 34.64
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Татарова передумали арестовывать

11:15 30 декабря 2020
татаров

В Высшем антикоррупционном суде так и не смогли принять решение по замглаве Офиса президента Олегу Татарову. Подозреваемого в коррупционных схемах чиновника предлагалось взять под стражу. После заседания 30 декабря стало известно, что Татаров не будет арестован — прокуроры поменяли свою позицию.

Как рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, уже на заседании оказалось, что прокуроры не уверены в обоснованности подозрения Татарову. Представление на арест отозвано, судья согласился с этим решением. Документы по делу возвращены в Офис генерального прокурора.

Напомним, Татаров подозревается в злоупотреблениях во время работы в компании «Укрбуд», которая выиграла конкурс на строительство жилья для Нацгвардии. Чиновник Офиса президента написал заявление о временном приостановлении полномочий.

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

Андрей Разин

Оскорбленный Шатуновым Разин выдал «грандиозное разоблачение»

харламов

«Клоуны перестали быть востребованы?» Гарику Харламову пришлось оправдываться после "горе-шутки"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер