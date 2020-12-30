Татарова передумали арестовывать

В Высшем антикоррупционном суде так и не смогли принять решение по замглаве Офиса президента Олегу Татарову. Подозреваемого в коррупционных схемах чиновника предлагалось взять под стражу. После заседания 30 декабря стало известно, что Татаров не будет арестован — прокуроры поменяли свою позицию.

Как рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, уже на заседании оказалось, что прокуроры не уверены в обоснованности подозрения Татарову. Представление на арест отозвано, судья согласился с этим решением. Документы по делу возвращены в Офис генерального прокурора.

Напомним, Татаров подозревается в злоупотреблениях во время работы в компании «Укрбуд», которая выиграла конкурс на строительство жилья для Нацгвардии. Чиновник Офиса президента написал заявление о временном приостановлении полномочий.

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