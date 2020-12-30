«Это табу»: Кулеба исключил двойное гражданство украинцев с Россией

В Украине снова подняли тему двойного гражданства. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН настаивает, что законопроект, давно пылящийся в Раде, необходимо обязательно принять. В то же время Кулеба предлагает внести в закон важную правку о невозможности двойного гражданства с Россией.

«Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко КАПСЛОКОМ в законе прописано», — считает министр.

По подсчетам главы МИД, возможностями двойного гражданства должны воспользоваться миллионы этничных украинцев за рубежом. «Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве… Я видел конкретные примеры в той же Франции, когда родители украинцы и держатся украинского общества, но их маленькие дети уже растут франкофонами, и их очень трудно удерживать в украинском поле», — объясняет Кулеба.

Напомним, осенью 2019 года президент Зеленский предложил раздавать украинское гражданство как второе этническим украинцам из «дружественных стран».

Фото pixabay.com

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