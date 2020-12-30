Стало известно, когда ВСУ получат ракетные комплексы "Нептун"
Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку ВСУ береговых комплексов «Нептун» — ожидается, что они поступят военным в 2021 году.
Как сообщают в «Укроборонпроме», это произойдет в рамках государственного оборонного заказа.
«Согласно контракту, в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса», — говорится в сообщении.
Комплекс «Нептун» оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый двигатели. Головка самонаведения для ракеты имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 километров.
Напомним, что на вооружение ВСУ комплекс «Нептун» был принят 23 августа 2020 года.
Фото — скриншот.202
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