Стало известно, когда ВСУ получат ракетные комплексы "Нептун"

Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку ВСУ береговых комплексов «Нептун» — ожидается, что они поступят военным в 2021 году.

Как сообщают в «Укроборонпроме», это произойдет в рамках государственного оборонного заказа.

«Согласно контракту, в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса», — говорится в сообщении.

Комплекс «Нептун» оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый двигатели. Головка самонаведения для ракеты имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 километров.

Напомним, что на вооружение ВСУ комплекс «Нептун» был принят 23 августа 2020 года.

Фото — скриншот.

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