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Украина

Иран выплатит по 150 тысяч долларов за каждого погибшего в сбитом "Боинге"

15:35 30 декабря 2020
Боинг МАУ сбили в Иране

Правительство Ирана приняло решение о выплате компенсаций семьям пассажиров Boeing компании МАУ, который был сбит в январе 2020 года в небе над Тегераном.

Как сообщает «Немецкая волна», семьям каждого из 176 погибших выплатят по 150 тысяч долларов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении званий Герой Украины украинскому экипажу авиалайнера «Международные авиалинии Украины». Посмертно высокого звания и ордена «Золотая Звезда» удостоены командир Владимир Гапоненко, пилот-инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко, старшие бортпроводники Екатерина Статник и Игорь Матьков, а также бортпроводники Денис Лыхно, Мария Микитюк, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

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