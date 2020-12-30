28.13 / 28.42 34.15 / 34.71
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

КС назвал "ничтожным" указ Зеленского об отстранении Тупицкого и пригрозил уголовной ответственностью

15:57 30 декабря 2020
Конституционный суд

Конституционный суд дал правовую оценку указу президента Владимира Зеленского об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого, назвав его юридически ничтожным и не подлежащим исполнению.

Причина — по мнению представителей Правового департамента Секретариата КСУ издание президентом указа фактически является «противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного Суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность».

«В отличие от судей судов общей юрисдикции, в отношении которых может быть принято решение о временном отстранении от правосудия, Конституция Украины устанавливает только основания и порядок освобождения судьи Конституционного Суда Украины по должности, прекращения его полномочий, задержания его или содержания под стражей или арестом», — разъясняют юристы суда.

Таким образом, говорится в официальном заявлении КСУ, судья Конституционного Суда Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», а Президент Украины — немедленно отменить свой Указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года.

При невыполнении этой рекомендации президент может быть привлечен к уголовной ответственности за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344 Уголовного кодекса Украины) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376 УК).

Напомним, ранее у президента Украины предлагали, чтобы Тупицкий сам ушел с должности, но глава Конституционного суда эти пожелания проигнорировал.

335

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
кернес

Смерть Кернеса стала поводом для шутки в «Лиге смеха»

крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

малахов

«Но не ноги об меня вытирать»: Андрей Малахов обиделся на Наташу Королеву

Андрей Разин

Оскорбленный Шатуновым Разин выдал «грандиозное разоблачение»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер