В Карпатах резко меняется погода: туристов предупредили о новогодней опасности

На новогодние праздники, 31 декабря — 1 января, в высокогорье Карпат ожидается серьезное ухудшение погоды.

Как сообщают в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра, ухудшение погоды связано с прохождением фронта активного циклона.

Украинцев предупреждают о сильном ветре (порывы до 10 м/с, на высокогорье — до 17 м/с), сильных дождях и мокром снеге — местами возможны метели.

«В течение этих дней температура воздуха ожидается около и несколько ниже 0 °C, на высокогорье — до -5°С. Ожидается прирост снежного покрова высотой до 15 сантиметров в среднегорье и до 25 сантиметров в высокогорье», — говорится в сообщении.

Туристам настойчиво советуют воздержаться от походов в горы и предупреждают, что при дополнительной нагрузке на снежный покров возможен сход «досок».

Кстати, 30 декабря на горе Поп Иван Черногорский было три градуса мороза, а ветер достигал 22 м/c.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко сообщала о «почти весенней погоде» в конце 2020-го и в начале 2021 года.

Фото со странички Черногорского горного поисково-спасательного отряда в соцсетях.

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